Пьяный житель Коми оскорбил полицейских: теперь он должен правоохранителям денег

Обидеть полицейского может каждый. Фото: kirov-portal.ru.

За оскорбление сотрудников полиции 40-летний житель Сыктывкара заплатит уголовный штраф. Кроме того, суд удовлетворил иски троих сотрудников полиции и взыскал в их пользу с осужденного компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей каждому, рассказывает прокуратура Коми.

Ещё весной этого года поведение нетрезвого сыктывкарца привлекло внимание троих сотрудников полиции. Мужчина вёл себя неадекватно и при свидетелях стал оскорбительно высказываться в адрес правоохранителей.

Учитывая, что подобные действия образуют состав преступления, в отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Суд признал жителя Сыктывкара виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски троих сотрудников полиции и взыскал в их пользу с осужденного компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей каждому.

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