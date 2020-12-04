Ухтинец взял в кредит 4,3 миллиона и перевел их мошенникам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Ухтинского района 1965 года рождения, взяв кредит, перевел на счета мошенников 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на имя ухтинца кредит на сумму 2 миллиона рублей, поэтому необходимо пресечь эту попытку хищения.

Житель Коми, у которого уже имелись заемные средства, сразу же стал следовать пошаговому алгоритму действий от «сотрудников безопасности». В итоге он оформил на себя второй кредит в сумме 2,5 миллиона рублей.

Далее звонившие пояснили: деньги нужно перечислить на три расчетных счета. Мужчина отправился в банк, где через терминал стал переводить деньги. В этот момент к нему подошла сотрудник банка, поинтересовавшись, какую операцию производит клиент. Мужчина пояснил, что разберется с переводом средств сам, и консультант не стала больше его беспокоить.

В итоге ухтинец отправил более 4,3 миллиона рублей на счета трех жителей разных регионов России. После он не смог дозвониться до «банкиров» и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.

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