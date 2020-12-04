В Сыктывкаре устанавливают «Новогодний шар»

Полюбившийся жителями Сыктывкара новогодний шар - традиционное место селфи для всех желающих. Фото: мэрия столицы Коми.

Сегодня на перекрестке у «Дома быта» уже поставили нижнюю часть арт-объекта, а вторую половину новогоднего шара поставят в эти выходные. Уже к понедельнику запустят и подсветку инсталляции, сообщает столичная мэрия.

Напомним, что на Театральной площади уже установили арт-объект «Новогодний подарок». Также на данный момент смонтированы световые консоли на улицах Кирова, Ленина, Советская, Интернациональная, на Театральной площади и в сквере за Стефановской площадью.

Подготовка к подключению праздничной иллюминации ведется и на улице Коммунистической. Подключение иллюминации запланировано ориентировочно на 7 декабря 2020 года.

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