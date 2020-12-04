Посёлок Краснозатонский в Коми украсили патриотическими баннерами

Фото: мэрия Сыктывкара.

На одном из зданий Краснозатонского появились баннеры гражданско-патриотической тематики, на которых размещены документально-исторические фотографии поселка, изготовлены в рамках проекта «Мы знаем, помним и гордимся!» и установлены на фасаде дома по улице Корабельной, 38.

На одном из баннеров изображены живописные места поселка, на другом - портреты местных жителей, которые являются тружениками тыла и ветеранами Великой Отечественной войны. Проект «Мы знаем, помним и гордимся!» реализован с целью воспитания уважительного отношения к природе, к старшему поколению, а также развития чувства ответственности и гордости за достижения своих земляков.

Организатором проекта выступила Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"На первый взгляд — конфетка!": в Коми открыли школу, к которой у жителей посёлка много вопросов

Что скрыто за красивым фасадом нового храма знаний в Краснозатонском? (подробности)