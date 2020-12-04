Возмездие спустя 17 лет: житель Татарстана понесёт наказание за избитую когда-то удорчанку

65-летний житель Татарстана понесет наказание за преступление, совершенное 17 лет назад в Удорском районе.

17 лет назад мужчина, ранее отбывший наказание в местной колонии-поселении, в один из февральских вечеров, находясь дома со своей девушкой, приревновал ее к знакомому и стал высказывать в ее адрес упреки. Дама все отрицала, мужчина разозлился и на фоне ревности стал бить её руками и ногами по голове и другим частям тела. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом костей носа.

После преступления мужчина покинул пределы Республики Коми и вплоть до 2020 года скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В июле 2020 года подсудимого наконец-то задержали в Казани.

Мужчина свою вину признал полностью (ч. 1 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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