В Усинске ушла из жизни 96-летний ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Усинск.Онлайн.

3 декабря ушла из жизни Буянова Вера Владимировна — участник Великой Отечественной войны. Ей было 96 лет.

Вера Буянова родилась 20 сентября 1924 года в деревне Кустово Вологодской области. Во время войны воевала на 3-ем Украинском фронте, с 31 августа 1941 г. по 25 декабря 1945г. была хирургической медсестрой (сержант медицинской службы) на санитарном поезде. С боями проходила Болгарию, Румынию, дошла до Будапешта в Венгрии, где познакомилась с будущим мужем. После фронта с мужем жили в Казахстане, работала сначала в Шахтоуправлении медсестрой, затем в спортивной школе и сестрой хозяйкой в роддоме.

Вера Буянова родила и воспитала четверых детей. Ветеран труда. Фото: личный архив.

Проживала вместе с дочерью Генриеттой Артемьевой в Усинске.

Награждена медалями Маршала Советского Союза Жукова Г.К., «За освобождение Одессы», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», сообщает портал "Усинск.Онлайн".

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