Какой будет погода в Коми в выходные 5-6 декабря

Погода в Коми в выходные, 5-6 декабря, будет разной и по территории, и по дням. Наметившееся в первый выходной похолодание, уже в воскресенье сменится потеплением.

В субботу большая часть территории окажется под влиянием Сибирского антициклона. Произойдет усиление морозов, наиболее ощутимое в южных районах. Здесь в ночь с пятницы на субботу ожидается -15...-22С. Днем морозы ослабеют до -8...-13С, и этот температурный фон останется в ночь на воскресенье, днем же потеплеет до -3...-8С. В северной половине останется не по сезону тепло — в ночные часы в пределах -7...-12С, днем -2...-7С, на северо-западе в воскресенье до 0С.

Погодные условия прогнозируются спокойными, только на крайнем севере ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, снег, слабая метель, сообщает Коми ЦГМС.

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