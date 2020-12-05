Житель Воркуты попался в соцсетях на реабилитации нацизма

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В суд направляется уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Воркуты, обвиняемого в реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ), сообщает Следком по Коми.

В 2019 году под публикациями в различных группах одной из социальных сетей фигурант разместил комментарии, содержащие признаки оправдания идеологии фашизма (нацизма), а также одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала.

В ходе расследования уголовного дела фигурант признал вину по предъявленному обвинению, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.

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