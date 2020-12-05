Прогноз погоды в Коми будут сообщать для избранных и по паролю

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Глава Республики Коми узнал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 4 декабря, что уже две недели сайт Центра по гидрометеорологии и охране окружающей среды перестал давать оперативную информацию по прогнозу погоды.

По словам руководителя Коми ЦГМС Олега Козела, с сайтом возникли проблемы. Действительно, последнее время на сайте не отображается оперативная сводка по городам.

Олег Козел: «У нас специалистов не так много и тот, который есть, он в последнее время сдал, так сказать, немножко. Но мы уже не в очень красивом виде, но восстановили прогноз на три дня по Сыктывкару, он там в разделе «Прогнозы». Сейчас мы будем работать над тем, чтобы довести его до ума. Есть не идея, а серьезное намерение создать второй сайт, так скажем, немножко закрытого характера, по паролю, для органов исполнительной власти, где будет вообще вся информация гидрометеорологическая. Но нужна будет помощь и Минприроды, и «Центра информационных технологий», потому что самим нам не справиться — проблемы у нас с айтишниками».

Глава Коми Владимир Уйба сказал, что ему странно такое слышать.

«Такое ощущение, что мы живем в глухой тайге, и есть один айтишник, который сдал, как вы говорите, и больше никого нет. Ситуация недопустимая, нужно исправить», — сказал глава Коми.

И потребовал, чтобы прогноз погоды на сайте восстановили в прежнем объеме.

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