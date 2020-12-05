На трассе Чебоксары-Сыктывкар погиб человек при столкновении с КАМАЗом

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла 4 декабря в 3 утра в Прилузском районе. Водитель 1956 года рождения за рулем КАМАЗ с прицепом ехал по дороге Чебоксары-Сыктывкар. На 608 км он начал выезжать с прилегающей территории АЗС-305, поворачивая налево. Не убедившись в безопасности маневра, водитель не предоставил преимущество Lada и столкнулся с ней.

В результате аварии погиб водитель Lada – мужчина 1994 года рождения. Ранения получили также его пассажиры, они госпитализированы: у мужчины 2000 года рождения автотравма, черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб мозга, травма шейного отдела позвоночника, травма живота, он в коме, у мужчины 2002 года рождения автотравма, черепно-мозговая травма, ушиб мозга, травма шейно-грудного отдела позвоночника, резанная рана в области шеи.

Водитель КАМАЗ в течение года за нарушение правил дорожного движения привлекался 15 раз, стаж с 2000 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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