Дважды за день поджигали один дом в Воркуте

Фото: ГУ МЧС по Коми (архив)

В пятницу, 4 декабря, огнеборцам Воркуты пришлось дважды выезжать на пожар по адресу: ул. Пирогова, д.3, а четверым жильцам 2-этажного кирпичного дома пришлось дважды эвакуироваться из-за пожара.

Первое сообщение о пожаре по указанному адресу поступило в 02:42. Уже через 3 минуты пожарные были на месте. Огонь в подъезде дома ликвидировали в 03:39.

Вечером, в 21:34 воркутинским пожарным опять поступило сообщение о пожаре в этом же доме. Прибывшие через 4 минуты огнеборцы вновь обнаружили возгорание в подъезде дома. Пожар был потушен в 22:35. В результате двух пожаров повреждены стены, полы и потолок в подъезде.

В тушении обоих пожаров участвовали 10 человек и 3 единицы техники Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, оба пожара возникли в подъезде в результате поджога. К счастью, жильцы дома в обоих случаях своевременно эвакуировались, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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