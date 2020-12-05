Комистат нарисовал портрет волонтеров республики в цифрах

Инфографика: Комистат

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Комистат составил статистический портрет волонтеров нашей республики.

По данным обследования, проведенного среди лиц в возрасте 15 лет и старше, численность волонтеров в республике в 2019 году составила 11,7 тысячи человек, что на 17 % больше по сравнению с 2018 годом. Более активно участвовали в волонтерском движении женщины, на них приходилось 62%.

Добровольцами чаще становятся люди в возрасте 30-39 лет и 60-69 лет. На эти возрастные группы приходилось по 20% в общей численности волонтеров. Доля молодежи (15-19 лет) была небольшой - 6%. Средний возраст волонтеров составил 48 лет.

Волонтерством занимаются в основном образованные, профессионально состоявшиеся люди. 55 % добровольцев были занятыми, а доля безработных среди волонтеров равнялась всего 5 %. Высшее или среднее профессиональное образование имели 69% добровольцев республики.

Волонтерство может быть очень разным. В сферу интересов волонтеров входит как традиционное - социальное направление, так и виды деятельности, получившие распространения совсем недавно - это спортивное, экологическое, и культурное волонтерство, а также предоставление различных консультаций.

Наиболее распространенным видом деятельности является социальное волонтерство. Это помощь нуждающимся, инвалидам, многодетным семьям, детям из детских домов. В социальной сфере было занято 38% добровольцев республики. Благоустройством и очисткой территории своего населенного пункта занимались 15% волонтеров, помощь животным оказывали 10%, в работе общественных, религиозных и других некоммерческих организаций принимали участие 8%, в строительных, ремонтных и реставрационных работах - также 8%, бесплатную медицинскую помощь, юридические консультации предоставляли 7%, организацией спортивных и культурных мероприятий занималось 5% добровольцев.

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