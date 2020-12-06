В воскресенье в Коми потеплеет, местами - до нуля

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Наметившееся в субботу похолодание, уже в воскресенье сменится потеплением. Ночью морозы уже ослабели до -8...-13С, а днем же потеплеет до -3...-8С.

В северной половине останется не по сезону тепло — в ночные часы в пределах -7...-12С, днем -2...-7С, на северо-западе в воскресенье до 0С.

Погодные условия прогнозируются спокойными, только на крайнем севере ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, снег, слабая метель.

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