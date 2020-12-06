Житель Печоры побоями пытался добиться взаимности от собутыльницы

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Вынесен приговор в отношении жителя города Печоры В., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. Он побоями пытался завладеть телефоном знакомого и взаимности от собутыльницы.

В сентябре 2019 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвавшись в квартиру своей знакомой, потребовал от потерпевшего У., находившегося в гостях, снять блокировку экрана телефона, принадлежащего У., на что последний ответил отказом.

Тогда подсудимый нанес ему не менее 2-х ударов кулаками по лицу и телу. Потерпевший, опасаясь применения к нему физического насилия, выполнил требование, после чего В., забрал телефон и, имитируя видеосъемку на телефоне, потребовал от потерпевшего сообщить о том, что данный телефон он продал подсудимому за 1000 рублей, на что потерпевший ответил отказом.

После чего подсудимый нанес потерпевшему еще не менее двух ударов кулаками в область лица и туловища, сдавливал своим локтем его шею. Потерпевший, чтобы избежать дальнейшего насилия, отдал телефон, после чего покинул квартиру по требованию подсудимого.

Спустя месяц, в октябре 2019 года, между подсудимым и его знакомой Л. в ходе распития спиртных напитков возник конфликт на почве ревности, в результате которого В. вооружившись кухонным ножом, нанес им не менее 6-ти ударов по телу потерпевшей Л, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Приговором Печорского городского суда В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч .2 ст. 111 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ по совокупности преступлений, назначено к отбытию наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы

По совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору мирового судьи Сосновоборского судебного участка г. Печора РК от июля 2018 г. и окончательно назначено к отбытию наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стажу в зале суда.

Также с подсудимого взыскан материальный ущерб, причиненный в результате преступления, связанного с затратами на лечение потерпевшей Л. в сумме 44 248,23 рублей в пользу ГБУ РК «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми».

Приговор в законную силу не вступил.

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