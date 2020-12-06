В Коми ищут водителя КамАЗа: он бросил раненого пассажира после ДТП

Фото: yandex.ru

На трассе в Печорском районе КамАЗа улетел в кювет 5 декабря около 14 часов. Водитель скрылся с места аварии, оставив в кабине пассажира с серьезными травмами головы.

КамАЗ с полуприцепом двигался по автодороге Сыктывкар -Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар со стороны Ухты в сторону Печоры. На 543 км водитель на приличной скорости не справился с управлением, и машина оказалась в кювете.

Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают.

В кабине остался пассажир - мужчина 1973 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы. Не был госпитализирован, сообщает УГИБДД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми разыскивают пропавшего молодого человека из Новосибирска (подробности)