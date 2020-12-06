В субботу в Коми трижды горели дома: виноваты дымоходы

Фото: архив КП

Утром 5 декабря, в 7:18, поступило сообщение о возгорании кровли частного жилого дома на улице Клары Цеткин в поселке Жешарт. Через 5 минут пожарные были на месте, а в 7:54 они уже справились с огнем. Повреждена кровля на площади 2 м². Причиной, по предварительным данным, послужило нарушение правил устройства дымохода отопительной печи.

В тот же день в 12:51 в частном деревянном доме по улице Дружбы в селе Усть-Кулом загорелась обрешетка кровли у печной трубы на чердаке. В 13:08 возгорание было ликвидировано. Огнем повреждена обрешетка кровли на площади 1 м². И снова та же причина.

Еще одна печь, точнее – ее неправильная эксплуатация, стала причиной возгорания частного деревянного дома на улице 50 лет ВЛКСМ в селе Визинга. Сообщение о пожаре поступило в ночь на 6 декабря, в 00:37. Уже через минуту огнеборцы прибыли на место, но в этот раз им пришлось намного сложнее. Полная ликвидация пожара была объявлена в 03:17. Жилой дом общей площадью 100 м² в результате пожара получил повреждения на площади 40 квадратных метров. Распространению огня способствовало позднее обнаружение возгорания, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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