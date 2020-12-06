Уроженец Коми стал лауреатом конкурса артистов балета в Москве

Фото из личного архива Ивана Сорокина

Лауреатом Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в Москве стал уроженец Усть-Куломского района Иван Сорокин. Всего в этом престижном состязании участвовали 54 человека.

Иван учился танцам в Сыктывкаре, в гимназии искусств при главе Коми. Сейчас он студент третьего курса Московской государственной академии хореографии.

В соревновании такого масштаба как Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов Сорокин участвует уже третий раз. До этого был конкурс в Большом театре (2017 год), «Арабеск» (2020).

По словам артиста, этот конкурс для него новый шаг в профессиональной карьере. Теперь он сможет участвовать в международном конкурсе в Большом театре без отборочного тура, сообщает БНК.

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