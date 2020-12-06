Сколько зарабатывают в Коми медики, педагоги и работники культуры

Фото: yandex.ru

Сколько в среднем зарабатывают в образовании, медицине и сфере культуры, рассказал Комистат. Данные за 9 месяцев 2020 года.

Образование и наука

Средняя зарплата работников дошкольных учреждений в Коми за 9 месяцев составила 41,2 тыс. рублей в месяц. Педагоги в школах получают

49,7 тыс.рублей, в дополнительного образования - 49,1 тыс.рублей.

Зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования в среднем составляет в месяц 50,14 тыс.рублей, в вузах - 88,9 тыс.рублей.

Зарплата научных сотрудников в Коми достигла 94 тыс. рублей.

Культура

Работники учреждений культуры в среднем получают 46,6 тыс.рублей. В республиканских организациях зарплата составляет 54,2 тыс.рублей, в муниципальных - 43,1 тыс.рублей.

Медицина

Средняя зарплата врачей превышает среднюю по экономике в республике в 2,4 раза. У медработников с высшим образованием она составляет 115,4 тыс. рублей. В медицинских организациях федеральной собственности - 98,2 тыс.рублей, в республиканских медицинских учреждениях - 116,9 тыс.рублей.

Средний медицинский персонал получает в среднем в месяц 60,3 тыс.рублей. В организациях федеральной собственности - 49,1 тыс. рублей, республиканской - 60,9 тыс.рублей.

У младшего медперсонала она составила 53.1 тыс.рублей. В организациях федеральной формы собственности - 48,1 тыс. рублей, республиканской - 53,3 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобрнауки Коми: за восемь лет доходы учителей в регионе выросли более чем вдвое (подробности)