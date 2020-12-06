Банк в Коми выставил на продажу два вертолета

Тот самый вертолет. Фото: сайт объявлений.

Объявление о продаже вертолёта за 2,175 млн рублей появилось на популярном сайте объявлений. В качестве продавца и собственника указан «МТС-Банк».

Ранее вертолет принадлежал компании «Взлёт», как сообщает «Усинск-онлайн». Винтокрылая машина впервые отправилась в полет в 1978 году. И принадлежала она тогда Военно-воздушным силам. В 2013 году ее приобрел «Взлёт», но здесь ее служба не задалась.

В июне 2014 года вертолёт совершил жёсткую посадку. После аварии перевезен Ми-26 на в/п Верхнеколвинск, где восстановлен силами авиакомпании, с конца 2014-го летал некоторое время. С 2018 года находился на хранении у НПО «Взлёт», а теперь его выставил на продажу банк.

Кстати, в активе, то есть в продаже у «МТС-Банка» есть еще один вертолет - Ми-8Т. Он выставлен все на том же сайте объявлений. Но стоит в два раза дороже. Хотя там и там указано: «ремфонд, требует ремонта».

"Взлет" занимается авиаперевозками и располагает восемью транспортными вертолетами Ми-8Т (ПС), сообщают на сайте компании.

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