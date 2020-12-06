Детский сад в Сыктывкаре закрывают на карантин из-за массового отравления

Фото: архив КП

Группу в детском саду №67 Сыктывкара, где нескольких детей пострадали из-за массового отравления, закроют на карантин, сообщает КИ.

Напомним, ЧП произошло в четверг. В пятницу порядка десятка детей слегли с рвотой и расстройством стула. Несколько детей оказались на больничной койке, утверждают родители.

Массовым отравлением детей в сыктывкарском детсаду заинтересовался Следком и прокуратура.

Это уже второе за полгода заражение в этом детском саду.

– Весной этого года мы лежали в больнице, подтвердился ротавирус, кроме того, высеялись патогенные бактерии, которые и вызвали острую кишечную инфекцию. Инфекционист, который нас лечил, сообщил, что в тот момент из 67-го садика в больницу попали несколько деток, – сообщила одна из мам.

Спустя несколько месяцев ситуация в детском саду повторилась. В четверг, 3 декабря, как минимум пять детей одной из групп заболели. На данный момент известно об 11 заболевших детях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От коронавируса в Коми скончались 10 человек (данные на 6 декабря)