В Сыктывкаре пассажир внедорожника погиб в столкновении с фурой

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Пожилой мужчина умер в аварии с грузовиком, произошедшей в Сыктывкаре утром сегодня, 7 декабря. Погибшему было 67 лет, сообщает ГИБДД Коми.

Все случилось рано утром, в 7:50, в Эжвинском районе города. Умерший был пассажиром «Нивы», за рулем которой находился 74-летний водитель. Внедорожник направлялся в сторону улицы Комарова по трассе Сыктывкар - Ухта.

По неизвестным причинам, водитель «Нивы» не заметил припаркованный у обочины «КамАЗ» и въехал в фуру. Прибывшие на место врачи оказались не в силах помочь пассажиру: он умер до приезда медиков. Сейчас ведется расследование происшествия.

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