Под Ухтой пьяный водитель врезался в забор и гараж

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, в ухтинском поселке Шудаяг автомобиль ВАЗ- 211440 врезался в забор и гараж, за рулем был пьяный водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 2.30. Пьяный 24-летний молодой человек ехал со стороны Яреги в сторону Ухты. В районе дома №2 по улице Шахтинской водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, после чего протаранил забор и гараж.

В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир. У него диагностировали ушиб головы. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. За медицинской помощью молодой человек обратился самостоятельно.

За нарушение правил дорожного движения водитель ВАЗ-211440 к ответственности привлекался 21 раз, в течение года 16 раз. Стаж управления авто с 2015 года.

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