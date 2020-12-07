В Воркуте горел подъезд: пожарные спасли двух жильцов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воркутинском поселке Воргашор произошел пожар в подъезде пятиэтажного дома, двух жильцов удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21:39 на улице Энтузиастов. В одном из подъездов пятиэтажки загорелся мусор. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времен 25 человек успели эвакуироваться. Еще двоих жильцов из разных квартир – женщину 1961 года рождения и мужчину 1991 года рождения – спасли пожарные.

В 22:28 огонь удалось потушить. Пламя повредило полы в прихожих двух квартир. На месте происшествия работали восемь пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре горел дом: спасли пятерых детей и двоих взрослых

Еще 91 человек своевременно эвакуировался (подробнее)