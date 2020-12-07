Воркутинка победила в национальной премии «Студент года – 2020»

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Коми

Студентка из Воркуты Наталья Мазуркевич стала «Профессионалом года» по итогам Российской национальной премии «Студент года – 2020». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Коми.

Имена победителей главного студенческого конкурса страны подвели 6 декабря в Москве. Финалисты выходили на связь по видеосвязи. Финал премии проходил со 2 по 6 декабря. В 2020 в ее региональных этапах приняли участие более 15 000 человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Всего было объявлено 69 лауреатов.

В течение пяти дней финалисты боролись за право стать лучшими. Студенты смогли продемонстрировать свои успехи и в 23 конкурсных номинациях, а оценивали достижения участников Премии более 60 экспертов. Лауреатами премии стали 69 студентов из 35 регионов России. И уже из их числа были выбраны победители.

В номинации «Профессионал года» лучшей стала студентка Воркутинского политехнического техникума Наталья Мазуркевич. Она учится на 4 курсе по специальности «Компьютерные сети». Как рассказала Наталья, на пути к финалу она прошла несколько испытаний: провела «самопрезентацию», отвечала на вопросы во времят «собеседования», дала мастер-класс «Моя профессия» и прошла тестирование по теме «История Великой Отечественной войны».

Мне очень понравилось само движение "Студент года", очень жаль, что из-за эпидемиологической ситуации мероприятие проводилось дистанционно. Я рада, что участники моей компетенции (думаю, как и остальных) своим позитивом и общением смогли создать классную атмосферу. Сами испытания, как американские горки, сначала долго-долго ждешь своей очереди, потом быстро-быстро пролетает твоя работа, и ты снова в ожидании нового этапа. Финал также пролетел незаметно, осознание если честно ещё не пришло, что всё закончилось. Сама не знаю, когда до меня дойдет, что в своей компетенции "Профессионал года" я одержала победу. На самом деле больше всего меня радует, что несмотря на пандемию, в каждом регионе России у меня появился друг", рассказала Мазуркевич.

В этом году премия «Студент года» проходила в рамках Плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в РФ Года памяти и славы. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».