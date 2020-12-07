Жители Коми обнаружили в диване мертвого родственника гранату

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В жилом доме поселка Подтыбок, что находится в Корткеросском районе, была обнаружена граната. Ее нашли родственники хозяина квартиры, который недавно скончался. Как сообщает БНК, взрывное устройство находилось в диване.

О находке местные жители сообщили сразу же в службу спасения. На место выехал наряд полиции и Росгвардия, поставили оцепление. К счастью, ни эвакуации, ни опасных ситуаций не было – граната оказалась без взрывателя.

Экспертиза позже показала, что в диване была граната боевая типа РГД. Ее вывезли с территории района для утилизации сотрудниками Росгвардии.

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