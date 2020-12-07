Мэрия Сыктывкара установит шлагбаумы на несанкционированной переправе

Фото: мэрия Сыктывкара

Новые дорожные знаки и шлагбаумы появятся на необорудованной ледовой автомобильной переправе в Сыктывкаре. Об этом решении сообщили в городской мэрии. Это будет сделано для обеспечения безопасности людей, рискующих жизнью и здоровьем при выезде на переправу.

По словам начальника жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александра Гонтаря, городская администрация повторно обратилась в адрес ГИБДД по Сыктывкару с просьбой усилить патрулирование переправ в целях предотвращения противоправных действий со стороны нерадивых водителей, выезжающих на лёд.

Так, в прошлом году один из предпринимателей направлялся на автомобиле УАЗ из Трехозёрки, но поехал не в районе заливаемой переправы, а в 50-60 метрах ниже по течению, где был тонкий лед. В итоге «буханка» провалилась передними колесами в воду, а тракторист гусеничного трактора ДТ-75 попытался вызволить машину из ледового плена, совершив выезд за пределы намораживаемой переправы, в результате чего трактор провалился под лед. Тракторист 1978 года рождения погиб.

8 декабря прошлого года в м. Алешино провалились под лед три девушки. Также, по информации МКУ ПАСС, в 2019 году со стороны Седкыркеща через реку переехали два автомобиля и провалились под лед на берегу м. Алешино.

«Администрация Сыктывкара призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный лед. Выезжая на переправы, закрытые для движения транспорта, водители подвергают опасности свою жизнь и жизнь пассажиров, находящихся в салоне автомобиля», - прокомментировал начальник управления ЖКХ мэрии города Гонтарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре открыли переправу для пешеходов, автомобилистов на лед не пустят (подробности)