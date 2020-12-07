Горноспасатель из Коми стал лучшим в стране

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Командир отделения Ярегского взвода филиала военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Павел Синкевич стал лучшим горноспасателем России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Синкевич принят на службу в ВГСО в августе 2008 года. За это время неоднократно участвовал в проведении аварийно-спасательных работ на предприятиях угольной и нефтяной промышленности. Нес службу в Воркуте, в настоящее время служит в ярегском отделении в Ухтинском районе. Несмотря на многолетний опыт в ликвидации аварий и их последствий на шахтах, Синкевич продолжает совершенствовать свое профессиональное мастерство, проходя обучение по различным программам.

– Профессия горноспасателя требует быть ответственным, прежде всего, за своих товарищей, людей, которым помогаешь. Спасателем быть очень сложно. С годами вырабатывается как какой-то рефлекс, не чувствуешь паники, суеты, когда перед тобой ставят задачу. А с коллегами мы давно стали одной большой семьей и делимся всем, что происходит в жизни, – рассказал Синкевич.

Второе место в номинации также занял горноспасатель из Коми. Серебряным призером Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» стал командир отделения Воркутинского ВГСВ Сергей Мухин.

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