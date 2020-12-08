В Коми ожидается аномально теплая погода

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Завтра, 8 декабря, в Коми прогнозируется теплая, но ветреная погода. Об этом сообщили в региональном метеоцентре. По словам синоптиков, в некоторых регионах республики столбик термометра поднимется до +1 градуса.

Так, самая теплая погода ожидается в северных регионах Коми. Ночью и днем температура воздуха будет -1…-6 градусов, а 8 декабря и вовсе +1 градус тепла.

Холоднее будет на Юге. Там метеорологи прогнозируют температуру в пределах -8...-15 градусов, днем — -3...-8 градусов.

Самые плохие погодные условия ожидаются в Заполярье. Жителей этих районов ожидают сильный снегопад, метель и сильный ветер. Его порывы будут достигать 22 м\с, что по шкале Бофорта соответствует значению «буря».

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