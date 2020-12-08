Сыктывкарский памятник сапогам проиграл в битве за звание самой необычной скульптуры России

Фото: Tutu.ru

Памятник сапогам первопроходцев-строителей Эжвы заканчивает свою борьбу за звание самой необычной скульптуры России. Накануне завершилось голосование, где сыктывкарские сапоги проиграли комару-хранителю Сибири из Ноябрьска.

Стоит сказать, что отрыв был минимальным. Если за представителя Коми было отдано 30,43% голосов, то за комара – 30,87%.

Напомним, конкурс был организован сервисом путешествий Tutu.ru. Из тысячи претендентов были отобраны всего 100, которые были поделены на 10 групп групп по 10 претендентов в каждой.

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