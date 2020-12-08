Мошенники пытались украсть у жителя Коми 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мошенники пытались украсть у жителя Сыктывдинского района 1978 года рождения 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Мужчине позвонили неизвестные и выдали себя за сотрудников банка. Собеседники сообщили, что жителю Коми необходимо отменить заем, который на него пытается оформить «третье лицо». Мужчина не стал обращаться в банк, а решил следовать инструкциям «сотрудников». Сначала он взял в кредит 200 тысяч рублей, и деньги поступили на его счет.
После этого мужчину попросили снять эти деньги в банкомате и перевести на указанный «безопасный» счет. В тот момент он уже заподозрил неладное и положил трубку. В итоге деньги остались на счету мужчины. По данному факту проводится проверка.
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О подобных преступлениях мужчина знал (подробнее)