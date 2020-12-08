Жителям Вуктыла сделают перерасчет платы за тепло и горячую воду

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Прокуратура Вуктыла выявила нарушения в деятельности основной ресурсоснабжающей организации города. Прокуратура установила, что весь ноябрь 2020 года жильцы домов получали услуги ненадлежащего качества.

Внимание надзорного органа привлекли возмущенные сообщения в социальных сетях, которые оставляли жители Вкутыла. По их словам, в их домах течет теплая вода вместо горячей, к тому же, в квартирах людей было холодно.

Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что в ноябре 2020 года вопреки санитарным нормам и правилам температура горячей воды, подаваемой в дома местных жителей, была значительно ниже нормативной. Также в ходе проверки температуры теплоносителя в Центральной котельной города, а также журналов учета температур выявлено, что в течение ноября 2020 года температура воды, подаваемой из котельной, ниже установленных температурным графиком значений.

- Данный график был утвержден и.о. директора ООО «Аквасервис» по согласованию с администрацией городского округа «Вуктыл». По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений, потребовав произвести гражданам перерасчет оплаты услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Представление находится на рассмотрении, - прокомментировали данный случай в ведомстве.

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