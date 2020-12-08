В Инте горела квартира в пятиэтажке: спасли двух мужчин

Фото: ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 7 декабря, в Инте загорелась квартира, пожарным удалось спасти двух мужчин 1961 и 1963 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 12:55 на улице Бабушкина. В пятиэтажном доме загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Через три минуты на место прибыли пожарные. Огонь потушили в 13.12. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух мужчин.

Пламя повредило мебель на один квадратный метр. На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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