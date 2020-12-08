Автомобильное сообщение между Вуктылом и Ухтой восстановили

Фото: Администрация Ижемского района

Автомобильное сообщение между Вуктылом и Ухтой удалось восстановить. Об этом сообщили в в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

Как рассказали в ведомстве, в районе местечка Кузьдибож Вуктыла через реку Печора установили понтонный мост. Благодаря этому из Ухты в Вуктыл и обратно могут проехать автомобили. По этой причине вертолетные перевозки по этому маршруту приостановили. В министерстве заверили, что при необходимости их могут запустить снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вертолетные перевозки в два района Коми стартуют 3 декабря (подробнее)