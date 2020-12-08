При сносе аварийного дома в Печоре спасли собаку

В понедельник, 7 декабря, в Печоре во время сноса аварийного дома спасли собаку.
Инцидент произошел на улице Куратова. Рабочие сносили многоквартирный нежилой деревянный дом № 1. В подвале двухэтажного здания они обнаружили бездомную собаку. Сообщение передали в Службу-112, и на вызов прибыли спасатели. Как передает «Комиинформ», один из них установил лестницу в подвал, спустился и поднял животное на поверхность.
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