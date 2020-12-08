В Коми задержали пятерых туристов, которые рыбачили в нацпарке

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Коми задержали пятерых туристов, которые ловили рыбу в национальном парке «Югыд ва». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, полицейские и инспекторы национального парка задержали пятерых мужчин. Туристы ловили рыбу на реке Подчерем. Это местность относится к особо охраняемым природным территориям. В ходе рыбалку туристы использовали моторную лодку.

У подозреваемых изъяли 168 особей хариуса, два спиннинга, пластиковую 40-литровую бочкув и другое. Ущерб, нанесенный национальному парку, составил 310 800 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

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