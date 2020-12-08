Стала известна судьба двух пропавших девочек из Ухты

Фото: АНО "Ухтаспас"

Поиски пропавших 15-летних жительниц Ухты Кристины Ю. и Алины М прекращены. Об этом сообщили волонтеры АНО «Ухтаспас».

Девочек искали на протяжении трех дней. Они ушли из дома в неизвестном направлении и перестали выходить на связь с родственниками. По словам руководителя волонтерского движения Василия Гермогенова, подростки решили таким образом выразить свой протест родителям.

- Несмотря на то, что семьи у девочек благополучные, школьницы уже не первый раз уходят из дома. Сейчас девочки находятся дома, с их родителями проведена профилактическая беседа, - цитирует Гермогенова «Комиинформ».

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