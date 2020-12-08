Ухтинца судили за то, что он взял 5 тысяч, забытые другим человеком в банкомате

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В Ухте пенсионера оштрафовали за похищение денежных средств из банкомата, забытых предыдущим клиентом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

В августе мужчина пришел в отделение банка Ухты, где собирался проверить поступление денег на счет своей карты. Пенсионер обнаружил, что предыдущий клиент оставил в устройстве для подачи денег 5 тысяч рублей, а также не взял из картридера банковскую карту. Осужденный взял деньги и карту. Мужчина пытался расплатиться ей в магазине, но ничего не вышло. К тому времени карта уже была заблокирована владельцем, обнаружившим пропажу.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении банка, а также в магазине, где была осуществлена попытка расплатиться при помощи карты, личность похитителя была установлена, он признался в хищении и возместил причиненный потерпевшему вред, говорится в сообщении.

Суд оштрафовал пенсионера. О том, какую сумму должен выплатить мужчина, не сообщается. Приговор в законную силу не вступил.

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