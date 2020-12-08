Пенсионерка из Ухты отдала московским мошенникам более миллиона рублей

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В Ухте 76-летняя пенсионерка в одночасье потеряла все свои сбережения из-за своей доверчивости. Она перечислила злоумышленникам более одного миллиона рублей. О крупной схеме мошенничества подробно рассказали в МВД республики.

Оказалось, что в полицию позвонила сотрудница охраны и сообщила, что пожилая посетительница торгового центра настойчиво переводит кому-то денежные средства. Девушка-охранник пыталась убедить пожилую даму, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, но та не поверила сказанному

Полицейские выехали по адресу, доставили ухтинку в отдел и выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что пенсионерке поступил звонок от неизвестного абонента. Звонивший назвался работником службы безопасности банка и сообщил о незаконных атаках, которые совершаются на счет пожилой женщины, и о попытках злоумышленников снять имеющиеся денежные средства. Далее собеседник озвучил алгоритм действий, следуя которому сбережения останутся в сохранности, а для убедительности сослался на спецоперацию силовых структур, которая проводится сейчас именно для этих целей.

Так, «финансовый работник» настоятельно рекомендовал жительнице Ухты срочно обналичить всю сумму накоплений, направиться в ближайший салон определенного сотового оператора и через терминал осуществить денежный перевод.

Женщина сняла в банке более полутора миллионов рублей и пошла в торговый центр. В салоне сотовой связи она попыталась перевести деньги, но так как никогда не пользовалась терминалами этого оператора, не смогла произвести операцию. На помощь посетительнице подоспел сотрудник салона и, узнав у нее некоторое подробности, начал убеждать ухтинку в том, что с ней беседовали мошенники. В ответ пенсионерка заявила: «Я не хочу вас слушать» и покинула помещение.

Далее потерпевшая направилась к банкомату и стала делать денежные отчисления. Подозрительную посетительницу, которая длительное время переводила куда-то деньги, заметила сотрудник службы охраны ТЦ. Девушка подошла к пожилой женщине и спросила о назначении переводов, но ответа не получила. Догадавшись, что пенсионерка стала жертвой мошенников, охранник также пыталась разъяснить ей о совершаемой афере. Однако упорная пожилая женщина сказала: «Я не хочу с вами разговаривать» и продолжила делать переводы. Охранник вызвала полицейских.

В результате ухтинка успела перечислить злоумышленникам более миллиона рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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