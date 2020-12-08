В Ухте 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона

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В Ухте 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей, поверив информации об атаках на ее счет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение от сотрудника службы охраны крупного торгового центра, что пожилая посетительница настойчиво переводит кому-то денежные средства. Девушка-охранник пыталась убедить пожилую даму, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, но та не поверила сказанному.

Полицейские выехали по адресу, доставили ухтинку в отдел. Выяснилось, что пенсионерке позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. Он сообщил о незаконных атаках, которые совершаются на счет пожилой женщины, и о попытках злоумышленников снять деньги. Далее собеседник озвучил алгоритм действий, следуя которому сбережения останутся в сохранности, а для убедительности сослался на спецоперацию силовых структур, которая проводится сейчас именно для этих целей.

Так, «финансовый работник» настоятельно рекомендовал жительнице Ухты срочно обналичить всю сумму накоплений, направиться в ближайший салон определенного сотового оператора и через терминал осуществить денежный перевод.

Женщина сняла в банке более полутора миллионов рублей и пошла в торговый центр. В салоне сотовой связи она попыталась перевести деньги, но так как никогда не пользовалась терминалами этого оператора, не смогла произвести операцию. На помощь посетительнице подоспел сотрудник салона и, узнав у нее некоторое подробности, начал убеждать ухтинку в том, что с ней беседовали мошенники. В ответ пенсионерка заявила: «Я не хочу вас слушать» и покинула помещение.

Далее потерпевшая направилась к банкомату и стала делать денежные отчисления. Подозрительную посетительницу, которая длительное время переводила куда-то деньги, заметила сотрудник службы охраны ТЦ. Девушка подошла к пожилой женщине и спросила о назначении переводов, но ответа не получила. Догадавшись, что пенсионерка стала жертвой мошенников, охранник также пыталась разъяснить ей о совершаемой афере. Однако упорная пожилая женщина сказала: «Я не хочу с вами разговаривать» и продолжила делать переводы. Охранник вызвала полицейских. В результате ухтинка успела перечислить злоумышленникам более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Стоит отметить, что потерпевшая была уведомлена о подобных фактах обмана участковым уполномоченным полиции. Ведется расследование. Установлено, что номера звонивших, принадлежат оператору связи из Москвы.

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