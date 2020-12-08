Под отключение газа с 1 января попадают более 12 тысяч семей в Коми

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С 1 января 2021 года будет снят мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за просрочку платежей, напоминает компания «Газпром межрегионгаз Ухта». К должникам начнут применять меры по взысканию, такие как штрафы, начисление пени и отключения от газоснабжения.

Постановление о запрете отключения коммунальных услуг было принято Правительством РФ в апреле 2020 года и направлено на поддержку граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Однако некоторые истолковали его неверно и решили, что можно вообще не платить. В итоге долги жителей Республики Коми за поставленный газ значительно выросли и на 1 декабря 2020 года составляет 25 млн рублей.

Если долги не будут погашены, то после Нового года этим потребителям будет грозить отключение от газоснабжения. В зимний период у должников за потребленный газ не могут отключить только отопление. Приготовления пищи на газовой плите и горячей воды через водонагреватель можно лишиться даже зимой.

В настоящий момент под отключение попадают более 12 тысяч абонентов.

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