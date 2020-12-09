Синоптики пообещали жителям Коми теплое начало 2021 года

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Начало 2021 года в Коми будет теплым. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра. По их прогнозам, в республике установится температурный фон около или выше средних многолетних значений.

Так, января и март следующего года будет примерно таким же, что и год назад. Если в начале зимы минимальная температура остановится на отметке - 18 градусов, то уже в начале весны температура воздуха поднимется до - 7 градусов.

А вот февраль будет достаточно холодным, говорят метеорологи. Они ожидают, что температурные значения в 2021 будут значительно ниже, чем в этом году. В республике в этот период будет достаточно морозно: столбик термометра опустится до -21 градуса.

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