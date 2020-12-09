Рабочий из Ухты чуть не погиб под колесами грузовика из-за сломанных тормозов

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В Ухте работник одного из предприятий оказался на больничной койке с тяжелыми травмами. На мужчину во время рабочего дня наехал его коллега, который был за рулем неисправного грузовика.

По данному делу было возбуждено уголовное дело и инициирована проверка предприятия. Расследование показало, что в произошедшем виноват механик завода.

Как рассказали в региональном Следкоме, все произошло в апреле текущего года. Фигурант дал распоряжение водителю перегнать автомашину ЗИЛ с открытой стоянки в гаражный бокс. При этом механик знал о неисправности рабочей тормозной системы и сцепления автомобиля, при которых движение на автомобиле запрещено, но предложение о буксировке на жесткой сцепке проигнорировал.

- Выполняя распоряжение механика, водитель сел за руль и начал движение. При въезде в гаражный бокс технически неисправный автомобиль совершил наезд на одного из работников организации. Потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

В ходе расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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