В Коми доверчивый парень стал жертвой секс-мошенников

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Молодой 20-летний парень из Сыктывкара стал жертвой мошенников. О хитрой схеме рассказали в пресс-службе МВД города.

По данным министерства, студент столичного вуза захотел провести вечер в компании «ночной бабочки» и отправился на поиски нужной проститутки в Сеть. Найдя подходящее ему объявление, он связался с девушкой, которая прислала ему адрес, где должна была состояться встреча.

Прибыв на место, заявитель по договоренности перевел 1 тысячу рублей по абонентскому номеру. Спустя короткое время девушка перезвонила вновь и потребовала внесения еще одной тысячи рублей, пояснив, что адрес встречи изменился.

В последующем молодому человеку перезванивали мужчины, которые под разными предлогами убедили его осуществить переводы на общую сумму 34 тысячи рублей. Злоумышленники поясняли, что все деньги вернутся и являются в данной ситуации залогом.

Поняв, что он стал жертвой обычного обмана, студент обратился за помощью к полицейским. На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

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