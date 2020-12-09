В Сыктывкаре сбили пешехода на "зебре"

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Эжвинском районе Сыктывкара 8 декабря в 19:40 автомобиль Ford S-Max сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

За рулем Ford S-Max был 54-летний мужчина. Он двигался по проспекту Бумажников в сторону улицы Калинина. Напротив дома №8/1 по ул.Калинина, рядом с автобусной остановкой, водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП у 25-летнего пешехода черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травмы нижней челюсти, грудной клетки и правого колена. Пострадавшего госпитализировали.

Водитель к ответственности за нарушения ПДД привлекался всего 11 раз, из них трижды - в течение года. Стаж управления автомобилем с 1985 года, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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