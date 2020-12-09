В Сыктывкаре на реках увеличат количество постов спасателей

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На берегу сыктывкарских рек будут дежурить вдвое больше спасателей. Такое решение приняли власти города. Ранее посты располагались в трех местах массового скопления людей, в следующем году их станет уже шесть.

- Дежурство будет осуществляться на 7 точках: на 1 официальном пляже и на 6 местах наибольшего пребывания людей. Раньше дежурили только на одном объекте. Территория реки достаточно большая, и практически нет места, где не отдыхают люди. Мы распределяем свои силы по местам наибольшего скопления граждан, - рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС Олег Атаманюк.

Также было принято решение увеличить количество специальных знаков, запрещающих купание, сезонный переход и переезд по льду, а также аншлагов с информацией о безопасности на воде и телефонами оперативных служб.

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