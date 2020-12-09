В СК Коми поступило 71 сообщение о коррупционных преступлениях

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За 11 месяцев 2020 года в Следственный комитет Коми поступило 71 сообщение о коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи рассмотрели каждое сообщение, и в результате было возбуждено 55 уголовных дел. Так, в Коми зафиксировали 10 фактов получения взяток, девять – их дачи, а также 15 эпизодов коммерческого подкупа.

Окончено производством 37 уголовных дел. В качестве обвиняемых привлечено 38 лиц. Наибольшее количество преступлений совершено должностными лицами правоприменительной сферы (16 лиц) и системы здравоохранения и социального обеспечения (11 лиц).

Причиненный преступлениями ущерб составил более 72 миллионов рублей. В ходе расследования уголовных дел следователями наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на общую сумму более 115 миллионов рублей.

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