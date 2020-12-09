В Коми почти месяц ищут 37-летнего жителя Санкт-Петербурга

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми ищут пропавшего Миллера Алексея Андреевича 1983 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 37-летний мужчина – житель Сантк-Петербурга. Он пропал еще 12 ноября. О местонахождении пропавшего ничего неизвестно. В поисковом отряде не исключают, что петербуржец может находиться в Коми. Рост пропавшего – 173 сантиметра, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и серо-зелеными волосами.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (904) 550-80-69, 8 (800) 700-54-52 или 112.

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