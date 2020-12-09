На пожаре в Ухте спасли двух младенцев

Фото: архив КП

О пожаре в одной из квартир 3-этажного кирпичного дома по улице Дзержинского в Ухте сообщили 8 декабря в 14:36. Через 4 минуты пожарные были на месте. 20 жильцов дома сумели эвакуироваться самостоятельно.

Но в одной из квартир, соседней с той, где возник огонь, оказались дети. Они не могли выбраться самостоятельно из-за дыма. Четверых жильцов, среди которых подросток 2007 года рождения и два маленьких его брата 2019 года рождения, вызволяли огнеборцы.

В 15:20 возгорание было полностью ликвидировано. Огнем повреждена мебель и домашние вещи в квартире на площади 10 м².

В тушении пожара принимали участие 17 пожарных и 5 единиц техники 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

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