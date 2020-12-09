В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1987 года рождения, у которого обнаружили наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования в районе местечка Кируль, и их внимание привлек открытый автомобиль, в котором не было водителя. Силовики остановились, чтобы убедиться в безопасности чужого имущества. Спустя несколько минут из леса вышел хозяин автомобиля. Заметив сотрудников Росгвардии, он резко изменил направление движения и выбросил из кармана полиэтиленовый сверток.

Страже порядка проверили у мужчины документы. В ходе осмотра росгвардейцы обнаружили рядом с машиной пакет с веществом неизвестного происхождения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчину 1987 года рождения доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. В результате экспертизы вещество признано наркотическим. По данному факту проводится проверка.

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