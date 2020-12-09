За сутки в Сыктывкаре 60 человек заразились коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на среду, 9 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 60 случаев, говорится в сообщении.

В Ухте заболели 57 человек, в Воркуте – 40, а Усть-Вымском районе – 28. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 9999 человек, из них 9995 контактировали с заболевшими, еще четверо прибыли из-за рубежа. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 104 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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